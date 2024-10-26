Тен Хаг назвал фактор, сдерживающий развитие «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь пожаловался на травмы.

«Травмы сдерживают наш уровень и движение по турнирной таблице. Когда не все футболисты доступны, вы не можете выставить на поле лучшую команду. Это сдерживает нас.

Мы должны работать над этим все вместе. Нужно, чтобы больше игроков были доступны. Когда у нас все доступны, мы действительно хорошая команда с потенциалом на успех. Это мы продемонстрировали в последние пару месяцев», – сказал тен Хаг.