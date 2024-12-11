Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Непомнящий: «От Вендела и Клаудиньо никто не избавится»

    Бывший главный тренер «Томи», сборных Узбекистана и Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением об игре бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо.

    – Семак раньше вроде бы находил общий язык со своим многочисленным легионерским сообществом. Почему вдруг поблекли в этом сезоне лидеры – Клаудиньо и Вендел?

    – Мне кажется, они чувствуют его доверие, по-прежнему являются игроками стартового состава без всяких вопросов. Но, может, бразильцы немного зажаты, не справляются с ответственностью, хотя им хочется сыграть хорошо. Так тоже бывает. Ведь что такое нападающий или игра в атаке? Это вдохновение!

    – Наверное.

    – Вот смотрите, как поперло у Угальде в «Спартаке», какие голы залетают! Любые – и лбом, и спиной. Потому что к нему повернулась удача, которой до этого не было много месяцев…

    Не знаю, что будет происходить с Венделом и Клаудиньо. Пока они выглядят ниже своего потенциала. Хотя могут и хотят играть по-другому. Вот, посмотрите, Клаудиньо уже не спорит с судьями, чем раньше раздражал, поскольку вел себя на поле безобразно.

    – Да, он вроде меньше спорит с арбитрами.

    – И все равно игра у него не получается. Нет острых передач, не открывается, не находят нужного продолжения. Хотя этим славился и забивал из разных положений. Сейчас этого нет, удача отвернулась. Видимо, наказан футбольным богом за предыдущий расслабон.

    – Наверное, сейчас Семаку или руководству клуба стоит задуматься, что с этой парочкой дальше делать, способны ли они приносить такую же пользу, как раньше.

    Поскольку эти ребята на длинных контрактах, то не сомневаюсь, что продолжение следует. От них никто не избавится, в этом нет смысла – они хорошие игроки. Но надо находить какие-то меры воздействия. И подзарядиться бразильцам следует. Для «Зенита» перерыв сейчас очень важен. Для «Спартака» и «Ростова» он не нужен, а питерцам не помешает.

    • 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Колыванов высказался о лучших тренерах и игроках России 2024 года
    Появилось сравнение статистических показателей «Зенита» в этом и прошлом сезонах
    10 самых подорожавших игроков РПЛ 2
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1733910842
    Клаву слить ещё в том году надо было, перестал спорить с судьями, как и играть нормально. С Венделом сложнее, он хочет в Европу, но ценник в 20 лямов никто не даст за него, вот и потерялся, а у нас он уже наелся..
    Ответить
    Интерес
    1733913317
    В отпуске так могут "подзарядится",что перерыва не хватит,и даже остатков сезона.Или -наоборот.Посмотрим,кто из них какой "ХУ"...
    Ответить
    ilich55
    1733914475
    Венделу и Клаудиньо надо отказаться от сборов и тогда всё станет на круги своя. Сборы только расслабляют.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1733915180
    Клаву надо посадить на лавку на пару игр, чтобы себя не ощущал пупом мира. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 