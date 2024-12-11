Непомнящий: «От Вендела и Клаудиньо никто не избавится»

Бывший главный тренер «Томи», сборных Узбекистана и Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением об игре бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо.

– Семак раньше вроде бы находил общий язык со своим многочисленным легионерским сообществом. Почему вдруг поблекли в этом сезоне лидеры – Клаудиньо и Вендел?

– Мне кажется, они чувствуют его доверие, по-прежнему являются игроками стартового состава без всяких вопросов. Но, может, бразильцы немного зажаты, не справляются с ответственностью, хотя им хочется сыграть хорошо. Так тоже бывает. Ведь что такое нападающий или игра в атаке? Это вдохновение!

– Наверное.

– Вот смотрите, как поперло у Угальде в «Спартаке», какие голы залетают! Любые – и лбом, и спиной. Потому что к нему повернулась удача, которой до этого не было много месяцев…

Не знаю, что будет происходить с Венделом и Клаудиньо. Пока они выглядят ниже своего потенциала. Хотя могут и хотят играть по-другому. Вот, посмотрите, Клаудиньо уже не спорит с судьями, чем раньше раздражал, поскольку вел себя на поле безобразно.

– Да, он вроде меньше спорит с арбитрами.

– И все равно игра у него не получается. Нет острых передач, не открывается, не находят нужного продолжения. Хотя этим славился и забивал из разных положений. Сейчас этого нет, удача отвернулась. Видимо, наказан футбольным богом за предыдущий расслабон.

– Наверное, сейчас Семаку или руководству клуба стоит задуматься, что с этой парочкой дальше делать, способны ли они приносить такую же пользу, как раньше.

– Поскольку эти ребята на длинных контрактах, то не сомневаюсь, что продолжение следует. От них никто не избавится, в этом нет смысла – они хорошие игроки. Но надо находить какие-то меры воздействия. И подзарядиться бразильцам следует. Для «Зенита» перерыв сейчас очень важен. Для «Спартака» и «Ростова» он не нужен, а питерцам не помешает.

27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 2 гола, отдал 11 передач.

У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.

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