Смородская дала совет «Спартаку» насчет Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не считает, что «Спартаку» следует возвращать Квинси Промеса.
– Промес забил в первом же матче за новую команду. Значит, он поддерживает форму. Стоит ли «Спартаку», если будет возможность, возвращать его в команду?
– Нет, не стоит. Судом доказано, что он виновен. По всем правилам ФИФА и УЕФА виновные люди не должны играть в футбол. В Дубае не подчиняются этим правилам, а мы – подчиняемся.
– Не стоит возвращать, даже несмотря на то, что он хороший футболист?
– Это не имеет значения. Он хороший футболист, но плохой человек.
- 32-летний Промес перешел в «Дубай Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: «РБ Спорт»