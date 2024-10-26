Смородская дала совет «Спартаку» насчет Промеса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не считает, что «Спартаку» следует возвращать Квинси Промеса.

– Промес забил в первом же матче за новую команду. Значит, он поддерживает форму. Стоит ли «Спартаку», если будет возможность, возвращать его в команду?

– Нет, не стоит. Судом доказано, что он виновен. По всем правилам ФИФА и УЕФА виновные люди не должны играть в футбол. В Дубае не подчиняются этим правилам, а мы – подчиняемся.

– Не стоит возвращать, даже несмотря на то, что он хороший футболист?

– Это не имеет значения. Он хороший футболист, но плохой человек.