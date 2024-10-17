В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу

Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе прокомментировал информацию о том, что летом «Спартак» делал предложение по трансферу нападающего Сантьяго Хименеса.
«Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда», – сказал те Клозе.
- По данным источников «Чемпионата», у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала состоялся ровно один созвон с представителями Хименеса, потому что в нидерландском клубе попросили за игрока 30 миллионов евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.
- 23-летний мексиканец в прошлом сезоне провел за «Фейеноорд» 41 матч, забил 26 голов, отдал 8 передач.