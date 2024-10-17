В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу

Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе прокомментировал информацию о том, что летом «Спартак» делал предложение по трансферу нападающего Сантьяго Хименеса.

«Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда», – сказал те Клозе.