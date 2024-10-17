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    • В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу

    В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу

    Технический директор «Фейеноорда» Деннис те Клозе прокомментировал информацию о том, что летом «Спартак» делал предложение по трансферу нападающего Сантьяго Хименеса.

    «Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда», – сказал те Клозе.

    • По данным источников «Чемпионата», у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала состоялся ровно один созвон с представителями Хименеса, потому что в нидерландском клубе попросили за игрока 30 миллионов евро, из-за чего сделка оказалась невозможна.
    • 23-летний мексиканец в прошлом сезоне провел за «Фейеноорд» 41 матч, забил 26 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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