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    • Названа сумма расходов «Спартака» из-за хорошей игры Угальде

    Названа сумма расходов «Спартака» из-за хорошей игры Угальде

    «Спартак» может выплатить дополнительный 1 миллион евро «Твенте» из-за результативности нападающего Манфреда Угальде. В контракте костариканца с красно-белыми имеется пункт о выплате соответствующей суммы бывшему клубу в случае, если форвард наберет 25 очков за сезон по системе «гол+пас».

    По итогам первой части сезона в активе Угальде 19 результативных действий (16 голов и 3 передачи) в чемпионате и FONBET Кубке России. 22-летний нападающий сыграл в 22 встречах, из которых 18 в РПЛ.

    Еще 1 миллион евро «Спартак» может выплатить «Твенте» при условии, что станет чемпионом России, а Угальде проведет на поле более 50% матчей команды.

    После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет на 3-м месте, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 2 очка.

    • Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.

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    Источник: Metaratings.ru

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    09.12.2024 15:29
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    Комментарии (12)
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    Мордаванин
    1733747801
    понятно свинота за дваляма удавится и опять уплзёт на свое родное шестое место
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    Иван Петров 1986
    1733753979
    Хорош ему забивать.
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    andr45
    1733755811
    Сиё есть сообщение некоего Гуминского, сотрудничка канала «Дай Ударить» футбольного телеграм-канала, который прославился сточными инсайдами о «Спартаке». Судя по всему, эти горе, извините за выражение «блогеры» обеспокоены расходами «Спартака» и призывают его руководство запретить Угальде забивать
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    Spartak_forv@
    1733767309
    Сраному Твенте миллион отгрузить придется…а то и двушку)
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    Alex Flash
    1733785459
    они и так нехило поимели, короеды
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    Foxitkuban
    1733810428
    После зимней паузы может и сдуться, как это часто бывает. Так что пока переживать не стоит. Ну а если продолжит - не думаю что данная выплата станет большой проблемой для клуба.
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