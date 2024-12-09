Названа сумма расходов «Спартака» из-за хорошей игры Угальде

«Спартак» может выплатить дополнительный 1 миллион евро «Твенте» из-за результативности нападающего Манфреда Угальде. В контракте костариканца с красно-белыми имеется пункт о выплате соответствующей суммы бывшему клубу в случае, если форвард наберет 25 очков за сезон по системе «гол+пас».

По итогам первой части сезона в активе Угальде 19 результативных действий (16 голов и 3 передачи) в чемпионате и FONBET Кубке России. 22-летний нападающий сыграл в 22 встречах, из которых 18 в РПЛ.

Еще 1 миллион евро «Спартак» может выплатить «Твенте» при условии, что станет чемпионом России, а Угальде проведет на поле более 50% матчей команды.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет на 3-м месте, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 2 очка.