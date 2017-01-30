Источник: «Зенит» согласовал трансфер Проппера

«Зенит» и ПСВ договорились о переходе в клуб из Санкт-Петербурга полузащитника Дэйви Проппера.

По существующей информации, заинтересованные стороны сошлись на 16 миллионах евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Проппера 14 миллионов, однако эта сумма не устроила голландский клуб.

Сам футболист в последних интервью предпочитал не комментировать свое будущее, подчеркивая при этом, что его переход – дело руководства ПСВ и заинтересованной стороны.

В текущем сезоне 25 футболист провел 20 матчей за ПСВ, забил пять мячей, отдал две голевые передачи.