Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Источник: «Зенит» согласовал трансфер Проппера

30 января 2017, 23:24
23

«Зенит» и ПСВ договорились о переходе в клуб из Санкт-Петербурга полузащитника Дэйви Проппера.

По существующей информации, заинтересованные стороны сошлись на 16 миллионах евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Проппера 14 миллионов, однако эта сумма не устроила голландский клуб.

Сам футболист в последних интервью предпочитал не комментировать свое будущее, подчеркивая при этом, что его переход – дело руководства ПСВ и заинтересованной стороны.

В текущем сезоне 25 футболист провел 20 матчей за ПСВ, забил пять мячей, отдал две голевые передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Трансферы зимы-2017 Зенит ПСВ Проппер Дэйви
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
richi
1485809505
Дырконосым остается только нервно хрюкать в надежде, что что нибудь по трансферу не сростется.
Ответить
spartak4everr
1485809841
Они наверное считают, что победителей чемпионата не судят. Нет, когда чемпионат выигрывается таким способом, просто высыпанием бабла - это просто покупка чемпионата, а не победа
Ответить
Apocalypse
1485812995
Дзюбомж не отмоется всё равно.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1485813771
ну теперь мистер проппер всё отмоет
Ответить
Viktor781
1485814722
Статистика как то не впечатляет.
Ответить
fantom23
1485817388
Интересный игрок!!!!Классное будет приобретение,я думаю!!!
Ответить
ALASTOR
1485825767
Это деньги отмывать в два раза быстрей
Ответить
alexis02lion
1485831056
Пл потенциалу и опыту сильнее того же Эрнани. Скорость высокая, точность передач тоже на уровне, удар поставленный. На счёт дорого - это уже игрок уровня сборной, тот же Промес примерно в те же суммы, а то и больше обходится. В Голландии знают как дёшево находить командам топ-5 перспективных из команд по скромнее, брать их за небольшую сумму, за счёт уровня команды уже своей резко повышать уровень и продавать, лучше в АПЛ, но если есть другие варианты тоже не отказываются. Если правда то для Зенита явно усиление, только вопрос кто присядет на лавку - Мак который почти не играл, хотя он то фланговый. Пусть теперь у румына голова болит куда его ставить. Хотя в Лиге Европы ему уже играть нельзя, так что будем наблюдать на наших полях.
Ответить
sergkrasnodar23
1485835871
суперский состав подбирается, наиграть бы его еще. К следующему сезону Лиги чемпионов готовятся.
Ответить
Dgad
1485848492
Неплохо неплохо,
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
2
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
4
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
7
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+