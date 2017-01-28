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    Орещук: «Проппер? По моим данным, в «Зенит» должен перейти другой игрок»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что, по его информации, вместо игрока ПСВ Дэйви Проппера, интерес к которому приписывают «Зениту», сине-бело-голубые подпишут другого новичка.

    «Проппер в «Зените»? По моим данным, на эту позицию в Петербург приедет другой футболист. Более того, клуб уже сделал официальное предложение», – рассказал Орещук.

    Немногим ранее главный тренер ПСВ Филлип Коку подтвердил, что Проппер может покинуть Голландию в это трансферное окно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 00:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 28 января 2017, 13:58

      Может хватит полузащитников скупать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 28 января 2017, 07:34

      Ну очень хочется в Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sport1806 28 января 2017, 06:24

      Прогнозы и ставки на футбол www.infostavka.ru

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 28 января 2017, 05:58

      Менты все знают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 28 января 2017, 00:59

      А причем здесь Орещук??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 28 января 2017, 00:24

      Жаль, бомжам Мистер Проппер пригодился бы...)

      -2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > DonBombardir 28 января 2017, 01:17

      ахаха!!! выкидышь

      0
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