Орещук: «Проппер? По моим данным, в «Зенит» должен перейти другой игрок»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что, по его информации, вместо игрока ПСВ Дэйви Проппера, интерес к которому приписывают «Зениту», сине-бело-голубые подпишут другого новичка.

«Проппер в «Зените»? По моим данным, на эту позицию в Петербург приедет другой футболист. Более того, клуб уже сделал официальное предложение», – рассказал Орещук.

Немногим ранее главный тренер ПСВ Филлип Коку подтвердил, что Проппер может покинуть Голландию в это трансферное окно.