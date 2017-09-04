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    Проппер: «Интерес «Зенита» подтолкнул меня к переходу в «Брайтон»

    Новичок «Брайтона» Дэйви Проппер заявил, что доволен своим переходом в английский клуб. Экс-полузащитник ПСВ признался, что долго раздумывал о возможности покинуть голландский чемпионат прошедшим летом.

    Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Зенита».

    «АПЛ – это лига, в которой хочет выступать каждый игрок. В ПСВ в начале сезона все было не так хорошо, поэтому я задумался о возможности покинуть клуб.

    В то время «Зенит» уже проявлял ко мне интерес, и тогда я впервые начал думать о переезде, придя в итоге к выводу, что готов продолжить карьеру за границей», – сказал Проппер.

    Источник: Tribalfootball

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    04.09.2017 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 сентября 2017, 19:33

      Но может и лучше, но в рядах аутсайдера хоть и АПЛ не айс уж точно. тут как повезёт

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 4 сентября 2017, 16:33

      Павлик Морозов: Любовь к отцу подтолкнула меня обратиться в ВЧК.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 сентября 2017, 15:12

      Брайтон никогда не выйдет в еврокубки и огребать будет по полной, балансируя на грани вылета в чемпион шип. Получается, что Проппер рад только одному - работать придется в два раза меньше, при меньшем спросе с игрока. А такой сегодняшнему Зениту накер не нужен

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > neveldomha 4 сентября 2017, 16:17

      да лучше играть чем в газовой камере сидеть, не у всех все баблом измеряется, да и лучше не выходить туда чем понтиться что чето выиграешь там, а на деле сосать андерлехтам.

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > neveldomha 4 сентября 2017, 17:39

      Что бы играть в основе аутсайдера АПЛ, надо как минимум пахать не меньше чем в зените, там совсем другой уровень и подход к работе.Вспоминаю рассказ Жиркова, когда он говорил, что мол первая тренировка, приеду пораньше, покажу своё желание к работе, а когда приехал пораньше, вся основа уже как час сама готовилась к тренировке, кто в зале, кто кроссы бегал, и Жирков офигел тогда.Вот он уровень АПЛ..

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Munez89 5 сентября 2017, 09:19

      Не надо сравнивать Челси и Брайтон, у них у каждого свои задачи. Деревянный Паша Погребняк вполне мог позволить себе существовать в аутсайдерах АПЛ с 2011 по 2015 г. А про его уровень и говорить не приходится. Его просто нет.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 сентября 2017, 14:24

      Правильно, Брайтон лучше.

      1
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart > Тraumtanzеr 4 сентября 2017, 14:58

      Судя по трансферам...все лучше, только не в Спартак.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > moneyonstart 4 сентября 2017, 16:18

      до зимы посмотрим как лучшее играть будет, еще манчини сейчас хочет свалить так что очередной раскол намечается

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > moneyonstart 4 сентября 2017, 16:33

      Не позорился бы. Кичешься ворованым гос. баблом, чмошник.

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