Проппер: «Интерес «Зенита» подтолкнул меня к переходу в «Брайтон»

Новичок «Брайтона» Дэйви Проппер заявил, что доволен своим переходом в английский клуб. Экс-полузащитник ПСВ признался, что долго раздумывал о возможности покинуть голландский чемпионат прошедшим летом.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Зенита».

«АПЛ – это лига, в которой хочет выступать каждый игрок. В ПСВ в начале сезона все было не так хорошо, поэтому я задумался о возможности покинуть клуб.

В то время «Зенит» уже проявлял ко мне интерес, и тогда я впервые начал думать о переезде, придя в итоге к выводу, что готов продолжить карьеру за границей», – сказал Проппер.