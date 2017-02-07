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    В ПСВ сообщили, что Проппер наверняка останется в команде нынешней зимой

    Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс выразил уверенность, что хавбек Дэйви Проппер, с большой долей вероятности, не покинет клуб из Эйндховена в период зимнего трансферного окна.

    25-летнего игрока предпринимает попытки приобрести «Зенит», однако, как ранее сообщал представитель голландцев, сине-бело-голубые уже в течение недели не выходили на контакт. По информации СМИ, в январе ПСВ отказал петербуржцам в продаже футболиста за 14 миллионов евро.

    «Зенит» по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно», – сказал Слегерс.

    В нынешнем сезоне Проппер записал на свой счет девять забитых мячей и три голевые передачи в 30-ти встречах.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2017 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:31

      Не будет у бомжей своего Mr. Proper)))

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