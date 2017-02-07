В ПСВ сообщили, что Проппер наверняка останется в команде нынешней зимой

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс выразил уверенность, что хавбек Дэйви Проппер, с большой долей вероятности, не покинет клуб из Эйндховена в период зимнего трансферного окна.

25-летнего игрока предпринимает попытки приобрести «Зенит», однако, как ранее сообщал представитель голландцев, сине-бело-голубые уже в течение недели не выходили на контакт. По информации СМИ, в январе ПСВ отказал петербуржцам в продаже футболиста за 14 миллионов евро.

«Зенит» по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно», – сказал Слегерс.

В нынешнем сезоне Проппер записал на свой счет девять забитых мячей и три голевые передачи в 30-ти встречах.