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    ПСВ: «Мы получили от «Зенита» предложение о Проппере, но отклонили его»

    ПСВ опроверг информацию о том, что полузащитник Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит». Клуб из Эйндховена сообщил, что не согласовывал сделку 25-летнего хавбека с сине-бело-голубыми.

    «Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Проппер остается в ПСВ», – заявил пресс-атташе голландского клуба.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 17:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 27 января 2017, 18:10

      Это уже второй раз Проппер посылает Зину )

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 января 2017, 17:56

      Повеселили.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 17:33

      Даже мистер Проппер не в силах справиться с такой помойкой как немытые бомжи)))

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 17:32

      Логично. Ибо не фиг было столько вести игрока, перевозить его в Эйндховен и куда-то сплавлять за смешную сумму. Хотя не факт. Может что темнят.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 января 2017, 17:17

      Пам-пам...Мистер Проппер!)

      1
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