ПСВ: «Мы получили от «Зенита» предложение о Проппере, но отклонили его»

ПСВ опроверг информацию о том, что полузащитник Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит». Клуб из Эйндховена сообщил, что не согласовывал сделку 25-летнего хавбека с сине-бело-голубыми.

«Вчера мы действительно получили предложение от «Зенита» о приобретении нашего игрока. Однако наш клуб его не принял. Проппер остается в ПСВ», – заявил пресс-атташе голландского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.