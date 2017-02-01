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    «Зенит» уже неделю не контактировал с ПСВ по трансферу Проппера

    Пресс-аташе ПСВ Тайс Слегерс заявил, что голландский клуб и «Зенит» уже неделю не контактировали по трансферу полузащитника Дэйви Проппера. Напомним, ранее сообщалось, что питерский клуб предлагал за хавбека порядка 14 миллионов евро, однако команда из Эйндховена потребовала около 20 миллионов евро.

    «На данный момент переговоры остановлены. В последний раз «Зенит» связывался с нами в прошлую среду – неделю назад. Сейчас сложно сказать, может ли он перейти в «Зенит», потому что мы не знаем планов российского клуба. Это может произойти и зимой, а может в июне или июле, все зависит от «Зенита», – заявил Слегерс.

    На счету Проппера в составе ПСВ 53 встречи, в которых он отметился 15 голами.

    Источник: ТАСС

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    01.02.2017 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 февраля 2017, 16:23

      Нервничают :) Он и трети запрошенных денег не стоит.

      1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2017, 15:38

      Широкова по передачам напоминает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 1 февраля 2017, 14:18

      да этот мудила тех денег не стоит 14млн.евро, лучше свободного игрока взять да и бесплатно... и соблюдать fair play

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