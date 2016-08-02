«Зенит» готов заменить Витселя на Проппера и хочет заполучить Миранчука

Телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые подробности о трансферных целях «Зенита». Он сообщил, что петербургский клуб уже нашел возможную замену полузащитнику Акселю Витселю в лице Дэйви Проппера из ПСВ. Кроме того, сине-бело-голубые проявляют большое желание заполучить хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Если Витсель покинет «Зенит», состав команды может пополнить Дэйви Проппер. «Зенит» рассматривает эту кандидатуру и уже начал переговоры. Кроме того, «Зенит» давно интересуется и очень хочет приобрести Алексея Миранчука. Но с этим есть большие проблемы, так как «Локомотив» не собирается отпускать свою молодую звезду», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».