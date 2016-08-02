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  • «Зенит» готов заменить Витселя на Проппера и хочет заполучить Миранчука

«Зенит» готов заменить Витселя на Проппера и хочет заполучить Миранчука

2 августа 2016, 02:07
21

Телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл некоторые подробности о трансферных целях «Зенита». Он сообщил, что петербургский клуб уже нашел возможную замену полузащитнику Акселю Витселю в лице Дэйви Проппера из ПСВ. Кроме того, сине-бело-голубые проявляют большое желание заполучить хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Если Витсель покинет «Зенит», состав команды может пополнить Дэйви Проппер. «Зенит» рассматривает эту кандидатуру и уже начал переговоры. Кроме того, «Зенит» давно интересуется и очень хочет приобрести Алексея Миранчука. Но с этим есть большие проблемы, так как «Локомотив» не собирается отпускать свою молодую звезду», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Локомотив ПСВ Витсель Аксель Миранчук Алексей Проппер Дэйви
Комментарии (21)
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alex-76
1470098186
а что ещё хочет зенит? ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((
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Тренер Зенита
1470103202
Ведём с этими футболистами переговоры. Звонил им позавчера, давал понять, что вижу их в стартовом составе проекта. Но уже сейчас могу сказать, что завершатся переговоры провалом. Проппер заявил, что, цитирую: "Я в ваш проект не пойду, не хочу губить карьеру. Бомжатник он и с деньгами бомжатник. Все Халки и Витсели оттуда бегут, потому что осознали на сколько этот клуб донный. Топчите траву в Лиге Европы, покуда туда попадаете. Через сезон так вообще в пердив прямиком вылетите. Бомжи вы немытые, посмотрим, как вы без Халка опростоволоситесь!"- конец цитаты.
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dfg546y
1470103400
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Каратель помойников
1470107179
хотят в бомжатне полы отмыть,раз на проппера нацелились,впервые мы сможем наблюдать картину как моющее средство доит газ-болото
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AlmazZz93
1470108265
Миранчука в Питере хорошо примут , после прошлогоднего финала кубка )
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mdu86
1470115961
Пусть Смородскую забирают :-))
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zra78
1470117097
За..па им, а не Миранчук
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REDWHITE_
1470117690
Бомжарник опять у конкурентов игроков ворует, а потом скулят, почему пидорклуб ненавидят?
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acer2003
1470118591
Сага о Витселе переходит в новую фазу ?
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порт
1470118869
Миранчук в "Зените"? Нобель ты не заболел? Лучше стазу занять место в травмпункте.
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