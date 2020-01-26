Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дэйви Проппер
Статистика
Дэйви Проппер - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1991 (35), Арнем
#24 | Полузащитник
185 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига наций 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витесс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
1 : 0
26.01.2024
Витесс
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Витесс
0 : 0
14.01.2024
Утрехт
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Витесс
1 : 3
11.11.2023
Херенвен
Был в запасе
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
3
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+