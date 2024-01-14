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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 14 января 2024
Витесс
14.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Утрехт
88'
Замена
А. Блэйк
️️️️
О. Буссаид
82'
Замена
М. Саньян
️️️️
Н. Виргевер
82'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
О. Фрауло
Замена
Д. Проппер
️️️️
Т. Домджони
75'
65'
Замена
О. Ромени
️️️️
Б. Рамселар
65'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
Замена
M. Tielemans
️️️️
К. Козловски
64'
59'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Желтая карточка
К. Козловски
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
30
Andy Visser
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
3-3-4
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
42
Манхоф
21
Меленстен
5
Ороз
10
Козловски
10
8
ван Гинкел
8
Домджони
4-4-1-1
1
Баркас
5
тер Авест
6
Фламинго
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
70
Боздоган
29
Фрауло
23
Рамселар
55
Йенсен
49
Буссаид
29
Ламмерс
8
Домджони
24
Проппер
24
Проппер
8
Домджони
10
Козловски
8
8
10
Козловски
29
Фрауло
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
29
Фрауло
24
Виргевер
93
Саньян
93
Саньян
24
Виргевер
55
Йенсен
21
Торнстра
21
Торнстра
55
Йенсен
49
Буссаид
15
Блэйк
15
Блэйк
49
Буссаид
23
Рамселар
10
Ромени
10
Ромени
23
Рамселар
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
30
Andy Visser
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Tom Bramel
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
30
Andy Visser
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Витесс - Утрехт
1
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
14
Нарушения
12
13
Офсайды
3
4
Количество передач
326
471
Сейвы
4
6
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.67
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Richard Martens, Netherlands
Стадион:
Gelredome, Arnhem
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