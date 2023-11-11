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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Херенвен
Витесс - Херенвен: обзор матча 11 ноября 2023
Витесс
11.11.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 3
Завершен
Херенвен
4'
М. Манхоф
25'
П. ван Амерсфорт
76'
А. Тахири (П)
85'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Херенвен
88'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Л. Броуверс
88'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
Ч. Наннели
85'
ГОЛ! 1:3!
Й. Николаеску
Пас отдал
П. Бохневич
Замена
Г. де Регт
️️️️
Н. Изима-Мирен
84'
80'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
О. Бреуде
80'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
А. Тахири
79'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Тахири
Замена
С. Хамулич
️️️️
М. Манхоф
73'
Замена
К. Козловски
️️️️
A. Boutrah
73'
Красная карточка
М. ван Гинкел
69'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
60'
50'
Желтая карточка
О. Бреуде
Желтая карточка
Д. Ороз
30'
25'
ГОЛ! 1:1!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Ч. Наннели
ГОЛ! 1:0!
М. Манхоф
Пас отдал
М. ван Гинкел
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Том Хайе
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3-2-3
89
Ром
3
Хендрикс
77
Изима-Мирен
5
Ороз
42
Манхоф
2
Аркю
10
8
ван Гинкел
8
1-1-5-2-1
44
Нопперт
4
Бохневич
20
Броуверс
19
Хайе
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
10
Ольссон
45
Бреуде
7
Наннели
27
Келерт
22
10
10
Козловски
10
Козловски
10
77
Изима-Мирен
11
де Регт
11
де Регт
77
Изима-Мирен
42
Манхоф
10
Хамулич
10
Хамулич
42
Манхоф
45
Бреуде
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
45
Бреуде
7
Наннели
8
Уэбстер
8
Уэбстер
7
Наннели
20
Броуверс
6
Ван Э
6
Ван Э
20
Броуверс
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
8
Тахири
Остались в запасе
Витесс
Херенвен
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
15
Mats Egbring
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Хорди Алтена
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Витесс - Херенвен
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Gelredome, Arnhem
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