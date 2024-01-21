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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 21 января 2024
Витесс
21.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
76'
A. Boutrah
22'
Л. Гертрейда
83'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Фейеноорд
90'
+4
Желтая карточка
М. Виффер
Замена
Д. Перссон
️️️️
Т. Домджони
90'
+3
Желтая карточка
Т. Домджони
90'
+2
85'
Желтая карточка
Д. Бейлов
85'
Желтая карточка
Г. Траунер
Желтая карточка
М. Меленстен
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
О. Лингр
80'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Дилросун
80'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
Замена
M. Tielemans
️️️️
М. Манхоф
77'
Замена
Г. де Регт
️️️️
М. ван Гинкел
77'
ГОЛ! 1:1!
A. Boutrah
Пас отдал
Т. Бейтинк
76'
Замена
Д. ван Звам
️️️️
Д. Ороз
46'
41'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
Желтая карточка
Д. Ороз
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
30
Andy Visser
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Mathijs Tielemans
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
3-3-3-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
42
Манхоф
21
Меленстен
5
Ороз
8
Домджони
10
8
ван Гинкел
30
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
24
Дилросун
14
Пайшао
29
Хименес
5
Ороз
25
ван Звам
25
ван Звам
5
Ороз
42
Манхоф
8
8
42
Манхоф
8
ван Гинкел
11
де Регт
11
де Регт
8
ван Гинкел
8
Домджони
34
Перссон
34
Перссон
8
Домджони
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
24
Дилросун
32
Лингр
32
Лингр
24
Дилросун
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
3
3
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
18
11
Офсайды
3
0
Количество передач
324
521
Сейвы
3
1
Точность передач %
61
76
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.41
2.36
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Gelredome, Arnhem
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