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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Витесс
Зволле - Витесс: обзор матча 26 января 2024
Зволле
26.01.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
16'
E. Reijnders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Витесс
Желтая карточка
B. Van Polen
89'
86'
Замена
A. Mazilu
️️️️
Р. Хендрикс
83'
Замена
К. Аркю
️️️️
Д. Ороз
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ю. Намли
77'
Желтая карточка
А. Гарсия МакНалти
71'
65'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
M. Tielemans
57'
Желтая карточка
Д. Ороз
46'
Замена
M. Tielemans
️️️️
Д. Проппер
23'
Замена
Т. Домджони
️️️️
М. Меленстен
18'
Желтая карточка
Р. Хендрикс
ГОЛ! 1:0!
E. Reijnders
Пас отдал
Ю. Намли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Витесс
89
Элой Ром
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Марко ван Гинкел
(К)
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
30
Andy Visser
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Витесс
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Mathijs Tielemans
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-3-1-3
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
34
Фихтингер
34
ван ден Берг
7
Намли
18
Веланас
23
2
9
Ти
3-3-3-1
89
Ром
77
Изима-Мирен
3
Хендрикс
6
Корнелиссе
5
Ороз
21
Меленстен
42
Манхоф
24
Проппер
8
ван Гинкел
10
30
7
Намли
27
Веллиос
27
Веллиос
7
Намли
5
Ороз
2
Аркю
2
Аркю
5
Ороз
24
Проппер
8
8
24
Проппер
21
Меленстен
8
Домджони
8
Домджони
21
Меленстен
3
Хендрикс
26
26
3
Хендрикс
29
Бейтинк
29
Бейтинк
Остались в запасе
Зволле
Витесс
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Зволле - Витесс
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
2
4
Количество передач
383
482
Сейвы
2
7
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.51
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Laurens Gerrets, Netherlands
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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