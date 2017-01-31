Скаут «Арсенала»: «Сравнил бы Проппера с Титовым»

Скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров, который работает на голландском трансферном рынке, оценил полузащитника ПСВ Дэйви Проппера, находящегося в шаге от перехода в «Зенит».

– Можно ли Проппера называть заменой Витселю?

– Нет. Витсель физически более мощный, склонный к оборонительным действиям. Проппер же нацелен больше на атаку – может и пас отдать, и хорошо открыться, и завершить. Он больше хорош в комбинационной игре. Сравнил бы его с Егором Титовым. Такого же плана игрок – по координации, фактуре, манере двигаться.

– Как оцените цену ПСВ – 20-25 миллионов?

– Скажу как человек экономный: рынок перегрет, и в цифрах иногда нет никакой логики. Возможно, клуб просто блефует, играя на повышение, пытаясь в последний день трансферного окна сорвать куш.

С другой стороны, если и продадут, то скрепя сердце. С деньгами у клуба все нормально. Видимо, считают, что еще есть шансы на чемпионство. А Проппер – важный игрок, особенно в атаке. А без 14 миллионов ПСВ точно проживет.