Максименко – об игре за «Спартак» до конца карьеры: «Если не выгонят, то готов»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что готов провести всю карьеру в московской команде.

– Если не выгонят, то конечно [готов играть в «Спартаке» всю карьеру]. Неизвестно, как жизнь сложится. Но потенциально я готов.

– А как с Дасаевым работалось?

– Не ожидал такого. У меня коленки затряслись на первой тренировке. Он меня так загонял, что после 15 минут ножки сели. Так он душа компании, но тренировки у него жесткие.