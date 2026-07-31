Максименко – об игре за «Спартак» до конца карьеры: «Если не выгонят, то готов»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что готов провести всю карьеру в московской команде.
– Если не выгонят, то конечно [готов играть в «Спартаке» всю карьеру]. Неизвестно, как жизнь сложится. Но потенциально я готов.
– А как с Дасаевым работалось?
– Не ожидал такого. У меня коленки затряслись на первой тренировке. Он меня так загонял, что после 15 минут ножки сели. Так он душа компании, но тренировки у него жесткие.
- В апреле «Спартак» продлил контракт с Максименко до середины 2027 года.
- 28-летний голкипер проводит в клубе всю взрослую карьеру.
- Известный советский голкипер Ринат Дасаев тренировал в молодежной и второй командах красно-белых в 2013–2018 годах.
Источник: «Матч ТВ»