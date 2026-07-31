Карседо высказался о будущем Барко в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выразил надежду, что полузащитник Эсекьель Барко останется в команде.

«Нам нужно идти вперед и доказывать, что мы способны одержать победу в Грозном. Это будет непросто. Для нас сейчас самое главное – сохранить футболистов, которые есть в составе. Барко? Мы довольны его вкладом в результат. Он работает хорошо. Надеюсь, что он останется с нами», – сказал Карседо.