Черчесов – о матче со «Спартаком»: «Постараемся найти противоядие»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» в Грозном.

– Впереди матч со «Спартаком». Насколько для вас это принципиальный соперник? Или уже стал рядовым?

– «Спартак» – это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные.

Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет.

– Карседо в каждом матче меняет состав и схемы. Насколько это усложняет подготовку?

– Во-первых, мы видим, кто и как у них играет. У каждого тренера есть определенный стиль. Мы тоже каждый матч что-то меняем. Так что постараемся найти противоядие от команды Карседо.

– Один из самых опасных игроков «Спартака» – Эсекьель Барко. У вас есть понимание, как его нейтрализовать?

– У них хорошая атакующая линия. Не только Барко, но и Маркиньос с Солари. Это очень качественные игроки. Понятно, что к каждому футболисту нужно относиться внимательно. Но мы играем против команды, а не против какого-то определенного игрока. Нужно готовиться к «Спартаку» и пристально наблюдать за конкретными футболистами, которые делают разницу. Барко – один из них.

– Маркиньос играл под вашим руководством в «Ференцвароше». Когда он приезжал в Россию, вы понимали, что это топ-игрок для РПЛ?

– Когда мы его подписывали в «Ференцварош», то четко понимали его потенциал и уровень. Главная задача была в том, чтобы раскрыть игрока. Ему поначалу было сложно в Венгрии – после болгарского «Ботева». Но он много работал и добился хорошего прогресса. Считаю, что мы потрудились с ним на славу. Рад, что он играет в РПЛ. Мы с ним на связи, общаемся.