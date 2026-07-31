«Ростов» заинтересовался полузащитником ЦСКА

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Артему Пономарчуку.
У игрока остался еще год контракта с красно-синими, но московский клуб хотел бы сохранить игрока. В соглашении предусмотрена опция продления.
«Тут важна позиция ЦСКА, а именно Дмитрия Игдисамова, который знаком с Артемом еще со времен молодежной команды. Новый главный тренер хотел, чтобы Пономарчук прошел сборы с первой командой. Артем это и сделал. А что касается игровых минут за основу, то в одном из интервью Игдисамов сказал следующее: 19-летний футболист по возможности будет получать свои шансы», – написал источник.
- Пономарчук в этом году провел 13 матчей за ЦСКА в молодежной лиге, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Он был запасным в 8 встречах основной команды.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.
- Пономарчук провел 2 матча за молодежную сборную России. За юношеские сборные РФ сыграл 23 встречи, забил 3 гола.
- Ранее он принадлежал «Спартаку» и в 2024 году провел 16 матчей за вторую команду красно-белых во Второй лиге, где отметился 1 ассистом.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov