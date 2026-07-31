«Ростов» заинтересовался полузащитником ЦСКА

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Артему Пономарчуку.

У игрока остался еще год контракта с красно-синими, но московский клуб хотел бы сохранить игрока. В соглашении предусмотрена опция продления.

«Тут важна позиция ЦСКА, а именно Дмитрия Игдисамова, который знаком с Артемом еще со времен молодежной команды. Новый главный тренер хотел, чтобы Пономарчук прошел сборы с первой командой. Артем это и сделал. А что касается игровых минут за основу, то в одном из интервью Игдисамов сказал следующее: 19-летний футболист по возможности будет получать свои шансы», – написал источник.