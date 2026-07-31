Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» заинтересовался полузащитником ЦСКА

31 июля, 12:17

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Артему Пономарчуку.

У игрока остался еще год контракта с красно-синими, но московский клуб хотел бы сохранить игрока. В соглашении предусмотрена опция продления.

«Тут важна позиция ЦСКА, а именно Дмитрия Игдисамова, который знаком с Артемом еще со времен молодежной команды. Новый главный тренер хотел, чтобы Пономарчук прошел сборы с первой командой. Артем это и сделал. А что касается игровых минут за основу, то в одном из интервью Игдисамов сказал следующее: 19-летний футболист по возможности будет получать свои шансы», – написал источник.

  • Пономарчук в этом году провел 13 матчей за ЦСКА в молодежной лиге, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • Он был запасным в 8 встречах основной команды.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.
  • Пономарчук провел 2 матча за молодежную сборную России. За юношеские сборные РФ сыграл 23 встречи, забил 3 гола.
  • Ранее он принадлежал «Спартаку» и в 2024 году провел 16 матчей за вторую команду красно-белых во Второй лиге, где отметился 1 ассистом.

Еще по теме:
Мойзес назвал Кругового «дерзким сопляком»
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку 3
РПЛ объявила о переносе двух матчей 3-го тура 1
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Пономарчук Артем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Речь Игдисамова в раздевалке ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»
00:57
Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»
00:54
Раскрыт функционал Гинера в ЦСКА
00:06
Смородская отреагировала на провал «Локо» в Махачкале
Вчера, 23:33
В ЦСКА двумя словами описали ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 23:26
2
В ЦСКА описали Бориско двумя словами
Вчера, 23:11
Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Галактионов высказался о нервозности вокруг «Локомотива»
Вчера, 22:50
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
Рабинер прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо Мх»
Вчера, 22:27
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Стало известно состояние Митрюшкина после травмы в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:49
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
2
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
Вчера, 20:43
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:30
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско
Вчера, 20:15
«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»: 1 августа 2026
Вчера, 19:37
1
Выявлено отрицательное качество Батракова
Вчера, 19:25
8
Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 19:11
11
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА
Вчера, 18:51
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:08
1
РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)
Вчера, 18:08
35
Лепсая поделился ожиданиями от Даку в «Спартаке»
Вчера, 17:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+