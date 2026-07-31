«Локомотиву» предложили продать защитника за 7 миллионов

«Крус Асуль» сделал официальное предложение «Локомотиву» о покупке защитника Сесара Монтеса за 7 миллионов евро и бонусы.
Москвичи хотят получить окколо 10 миллионов. «Крус Асуль» рассматривает различные варианты, чтобы улучшить предложение.
Сам Монтес надеется, что его будущее определится в ближайшие несколько недель. При этом «Крус Асуль» ранее подписал его младшего брата Алана, однако это вряд ли повлияет на потенциальную сделку.
- 29‑летний Монтес в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- Срок контракта мексиканца с красно-зелеными рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Vanguardia