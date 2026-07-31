«Локомотиву» предложили продать защитника за 7 миллионов

«Крус Асуль» сделал официальное предложение «Локомотиву» о покупке защитника Сесара Монтеса за 7 миллионов евро и бонусы.

Москвичи хотят получить окколо 10 миллионов. «Крус Асуль» рассматривает различные варианты, чтобы улучшить предложение.

Сам Монтес надеется, что его будущее определится в ближайшие несколько недель. При этом «Крус Асуль» ранее подписал его младшего брата Алана, однако это вряд ли повлияет на потенциальную сделку.