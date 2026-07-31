Канчельскис оценил в процентах шансы «Спартака» и «Зенита» на титул

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что шансы «Спартака» на победу в чемпионате России выросли на 9% по сравнению с прошлым сезоном.

«Расстановка сил в российском футболе за это лето никак не поменялась. Может, только «Краснодар» чуть ослаб после продажи Сперцяна и травмы Кордобы. А так, «Зенит» по-прежнему является безоговорочным фаворитом. Может, немного «Спартак» прибавил по сравнению с сезоном-2025/26.

Если в прошлом сезоне шансы «Спартака» на титул были 1%, то в этом – 10%. Но больше 60% на стороне «Зенита». Как и всегда, у клуба есть все ресурсы для очередного титула. Помешать может только тренерское чудо кого-то из клубов-конкурентов», – сказал Канчельскис.