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  • Канчельскис оценил в процентах шансы «Спартака» и «Зенита» на титул

Канчельскис оценил в процентах шансы «Спартака» и «Зенита» на титул

31 июля, 08:48
9

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что шансы «Спартака» на победу в чемпионате России выросли на 9% по сравнению с прошлым сезоном.

«Расстановка сил в российском футболе за это лето никак не поменялась. Может, только «Краснодар» чуть ослаб после продажи Сперцяна и травмы Кордобы. А так, «Зенит» по-прежнему является безоговорочным фаворитом. Может, немного «Спартак» прибавил по сравнению с сезоном-2025/26.

Если в прошлом сезоне шансы «Спартака» на титул были 1%, то в этом – 10%. Но больше 60% на стороне «Зенита». Как и всегда, у клуба есть все ресурсы для очередного титула. Помешать может только тренерское чудо кого-то из клубов-конкурентов», – сказал Канчельскис.

  • В 1-м туре «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:0, «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» – 5:0, а «Краснодар» в гостях победиил «Рубин» со счетом 3:1.
  • В прошлом сезоне петербуржцы заняли 1-е место, «быки» – 2-е, а красно-белые – 4-е.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Foxitkuban
1785477499
Какая странная математика
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рылы
1785479840
какой шанс, что спартаг выиграет лч? 50/50: либо выиграет - либо не выиграет 😃
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TOMSON
1785480971
Неожиданно адекватно.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1785484721
При чем тут титулы и свинарня? Это разные полюса. Гыгыгы
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NewLife
1785485415
Мудила, выброси свой арифмометр на помойку.
Ответить
vvv123
1785488806
Быки с хорошей форме, свиней вынесут однозначно!
Ответить
VVM1964
1785490559
Сережа верим !!!🤣...
Ответить
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