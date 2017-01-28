ПСВ готов отпустить Проппера в «Зенит», но не менее чем за 20 миллионов

Как сообщает v-bal, ПСВ готов отпустить хавбека Дэйви Проппера в «Зенит». При этом клуб из Эйндховена хочет выручить от продажи 25-летнего игрока не менее 20 миллионов евро. Таким образом голландцы хотят по максимуму компенсировать потерю ведущего полузащитника, замену которому будет сложно найти за оставшееся до окончания зимнего трансферного окна время.

Ранее ПСВ ответил отказом на предложение петербургского клуба в размере 14 миллионов.

В текущем розыгрыше Эредивизие Проппер принял участие в 19-ти встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча.