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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 21 января 2024
Утрехт
21.01.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
53'
О. Буссаид
7'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - ПСВ
Желтая карточка
О. Фрауло
89'
85'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Г. Тил
85'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Д. Тезе
Замена
М. Саньян
️️️️
С. Ламмерс
84'
77'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
77'
Замена
О. Ромени
️️️️
Т. Бут
67'
66'
Замена
И. Лосано
️️️️
Й. Вертессен
66'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
А. Рамальо
54'
Желтая карточка
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:1!
О. Буссаид
Пас отдал
С. Ламмерс
53'
Желтая карточка
Й. Торнстра
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бакайоко
Пас отдал
С. Дест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
6
Фламинго
34
Эль-Каруани
21
Торнстра
5
тер Авест
29
Фрауло
18
Бут
49
Буссаид
29
Ламмерс
4-1-3-2
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
11
Вертессен
26
де Йонг
29
Ламмерс
93
Саньян
93
Саньян
29
Ламмерс
21
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
21
Торнстра
18
Бут
10
Ромени
10
Ромени
18
Бут
4
Тезе
17
Жуниор
17
Жуниор
4
Тезе
5
Рамальо
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
5
Рамальо
11
Бакайоко
70
Ланг
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Лосано
11
Лосано
11
Вертессен
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Утрехт - ПСВ
2
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
5
Офсайды
2
4
Количество передач
328
455
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.99
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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