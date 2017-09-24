Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 24 сентября 2017
Утрехт
24.09.2017, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 7
Завершен
ПСВ
21'
З. Лабиад (П)
15'
Ю. Локадия
40'
И. Лосано
49'
Ю. Локадия
68'
Ю. Локадия
80'
М. ван Гинкел (П)
85'
Ю. Локадия (П)
90'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - ПСВ
90'
ГОЛ! 1:7!
С. Бергвейн
85'
ГОЛ с пенальти! 1:6!
Ю. Локадия
Красная карточка
Д. Труп
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
М. ван Гинкел
68'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Локадия
Пас отдал
Й. Хендрикс
65'
Желтая карточка
Д. Люккассен
49'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Локадия
48'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
40'
ГОЛ! 1:2!
И. Лосано
Пас отдал
Ю. Локадия
Желтая карточка
Ж. Баэбек
32'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Лабиад
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Локадия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-3-1-2
1
Йенсен
28
Брафхайд
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
14
Янссен
8
Аюб
18
Эмануэльсон
52
Лабиад
38
Баэбек
9
Дессер
3-3-2-2
41
Зут
5
Швааб
77
Изима-Мирен
32
Люккассен
30
Бренет
20
Хендрикс
4
Ариас
26
Перейро
8
ван Гинкел
11
Лосано
9
Локадия
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Утрехт - ПСВ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+