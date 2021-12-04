Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Утрехт
ПСВ - Утрехт: обзор матча 04 декабря 2021
ПСВ
04.12.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
4 : 1
Завершен
Утрехт
27'
К. Гакпо
35'
А. Рамальо
51'
Р. Доан
70'
Ф. Мвене
12'
М. ван дер Хоорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Утрехт
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Э. Гутьеррес
86'
74'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
С. Густафсон
74'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. ван дер Хоорн
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
74'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Брума
74'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Мвене
Пас отдал
Р. Доан
70'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Гакпо
67'
67'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
А. Загре
67'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Р. Балк
ГОЛ! 3:1!
Р. Доан
Пас отдал
Э. Гутьеррес
51'
Замена
А. Обиспо
️️️️
К. Винисиус
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Рамальо
35'
32'
Желтая карточка
Х. тер Авест
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Жуниор
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
С. Густафсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Утрехт
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
77
Брума
18
Гакпо
20
Доан
95
Винисиус
4-3-3
1
Пас
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
92
Загре
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
9
Дувикас
7
Балк
86
Густафсон
77
Брума
20
Мадуэке
20
Мадуэке
77
Брума
95
Винисиус
4
Обиспо
4
Обиспо
95
Винисиус
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
35
Гутьеррес
18
Гакпо
35
Вертессен
35
Вертессен
18
Гакпо
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
14
Янссен
3
ван дер Хоорн
86
Густафсон
8
ван Овереем
8
ван Овереем
86
Густафсон
7
Балк
9
9
7
Балк
92
Загре
4
4
92
Загре
Остались в запасе
ПСВ
Утрехт
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
3
Рик Мейсен
ЦЗ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
Остались в запасе
3
Рик Мейсен
ЦЗ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча ПСВ - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Утрехт
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+