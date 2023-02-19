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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 19 февраля 2023
Утрехт
19.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
33'
О. Буссаид
60'
С. ван де Стрек
41'
Й. Бакайоко
57'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - ПСВ
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
Ш. Клайбер
88'
87'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Бакайоко
80'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
П. ван Анхолт
Замена
Н. Маэда
️️️️
В. Йенсен
80'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
80'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
75'
71'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Брэнтуэйт
71'
Замена
А. Рамальо
️️️️
М. Жуниор
63'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
ГОЛ! 2:2!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Дувикас
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
41'
ГОЛ! 1:1!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
О. Буссаид
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
23
Барт Рамселар
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
ван дер Маарел
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
2
Клайбер
20
Броуверс
22
ван де Стрек
18
Бут
55
Йенсен
49
Буссаид
9
Дувикас
3-2-1-3-1
44
Бенитес
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
15
ван Анхолт
17
Жуниор
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Клюйверт
21
Клюйверт
2
Клайбер
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
55
Йенсен
41
Маэда
41
Маэда
55
Йенсен
17
Жуниор
5
Рамальо
5
Рамальо
17
Жуниор
15
ван Анхолт
2
Мвене
2
Мвене
15
ван Анхолт
11
Бакайоко
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бакайоко
4
Брэнтуэйт
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
4
Брэнтуэйт
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Утрехт - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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