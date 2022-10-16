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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Утрехт
ПСВ - Утрехт: обзор матча 16 октября 2022
ПСВ
16.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
6 : 1
Завершен
Утрехт
8'
Х. Симонс
33'
Г. Тил
38'
Г. Тил
60'
Х. Симонс
86'
А. Эль-Гази
89'
А. Эль-Гази
24'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Утрехт
ГОЛ! 6:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
К. Хувер
89'
ГОЛ! 5:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
К. Хувер
86'
83'
Замена
Д. Редан
️️️️
М. Силла
Замена
К. Хувер
️️️️
Ф. Макс
77'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Г. Тил
75'
Замена
Д. Тезе
️️️️
А. Рамальо
75'
74'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Т. Бут
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Д. Верман
62'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Х. Симонс
62'
ГОЛ! 4:1!
Х. Симонс
60'
55'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
46'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
Й. Торнстра
46'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
М. Саньян
46'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Дост
41'
Желтая карточка
Б. Дост
ГОЛ! 3:1!
Г. Тил
Пас отдал
К. Гакпо
38'
ГОЛ! 2:1!
Г. Тил
Пас отдал
Ф. Макс
33'
29'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
24'
ГОЛ! 1:1!
С. ван де Стрек
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
Пас отдал
Д. Верман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
4-1-2-3
44
Бенитес
30
Макс
4
Обиспо
5
Рамальо
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
20
Тил
7
Симонс
4-1-2-3
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
5
ван дер Куст
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
12
Дост
22
ван де Стрек
7
Силла
5
Рамальо
4
Тезе
4
Тезе
5
Рамальо
30
Макс
25
Хувер
25
Хувер
30
Макс
25
Верман
37
Ледесма
37
Ледесма
25
Верман
7
Симонс
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
7
Симонс
20
Тил
11
Бакайоко
11
Бакайоко
20
Тил
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
21
Торнстра
19
Шеин
19
Шеин
21
Торнстра
18
Бут
49
Буссаид
49
Буссаид
18
Бут
12
Дост
9
Дувикас
9
Дувикас
12
Дост
7
Силла
10
Редан
10
Редан
7
Силла
Остались в запасе
ПСВ
Утрехт
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Утрехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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