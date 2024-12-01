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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 01 декабря 2024
Утрехт
01.12.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
2 : 5
Завершен
ПСВ
34'
А. Декотт (П)
88'
С. Хореманс
12'
И. Сайбари
54'
Г. Тил
70'
И. Сайбари
74'
Й. Бакайоко
90+1'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - ПСВ
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
Г. Тил
Пас отдал
И. Лосано
ГОЛ! 2:4!
С. Хореманс
Пас отдал
С. Эль-Каруани
88'
86'
Замена
А. Обиспо
️️️️
О. Боскальи
Замена
О. Ромени
️️️️
Й. Катлин
81'
78'
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Ледесма
78'
Замена
И. Лосано
️️️️
Й. Бакайоко
78'
Замена
Д. Верман
️️️️
И. Сайбари
77'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
74'
ГОЛ! 1:4!
Й. Бакайоко
Пас отдал
И. Сайбари
70'
ГОЛ! 1:3!
И. Сайбари
Пас отдал
Г. Тил
67'
Желтая карточка
О. Боскальи
Замена
Н. Огайо
️️️️
А. Декотт
64'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
64'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
М. Дидден
64'
57'
Желтая карточка
Р. Фламинго
54'
ГОЛ! 1:2!
Г. Тил
Пас отдал
О. Боскальи
Замена
Т. Бут
️️️️
М. Родригес
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Декотт
34'
31'
Желтая карточка
Г. Тил
Желтая карточка
М. Родригес
24'
Желтая карточка
П. Ааронсон
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Сайбари
Пас отдал
Н. Ланг
7'
Желтая карточка
И. Сайбари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-2-3-2
1
Баркас
34
Эль-Каруани
24
Виргевер
2
Хореманс
29
Фрауло
55
Йенсен
10
Катлин
10
Ааронсон
22
Родригес
9
Декотт
3
Дидден
3-2-3-2
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
70
Ланг
34
Сайбари
11
Бакайоко
37
Ледесма
20
Тил
26
де Йонг
10
Тилльман
3
Дидден
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
3
Дидден
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
22
Родригес
18
Бут
18
Бут
22
Родригес
10
Катлин
10
Ромени
10
Ромени
10
Катлин
9
Декотт
39
Огайо
39
Огайо
9
Декотт
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
34
Сайбари
25
Верман
25
Верман
34
Сайбари
37
Ледесма
5
Перишич
5
Перишич
37
Ледесма
11
Бакайоко
11
Лосано
11
Лосано
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
9
Давид Мин
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Утрехт - ПСВ
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
11
Офсайды
0
3
Количество передач
298
575
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.74
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
3 : 4
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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