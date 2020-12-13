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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Утрехт
ПСВ - Утрехт: обзор матча 13 декабря 2020
ПСВ
13.12.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
30'
Д. Мален
37'
М. Ихаттарен
71'
М. Махи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Утрехт
83'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Э. Бергстрем
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Ф. Макс
79'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Мален
78'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
76'
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Махи
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. Ихаттарен
68'
63'
Замена
М. Махи
️️️️
Э. Элиа
63'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Густафсон
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
М. Гетце
55'
54'
Желтая карточка
Д. Хогма
ГОЛ! 2:0!
М. Ихаттарен
Пас отдал
Д. Мален
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Гетце
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
3-2-2-2-1
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
6
Сангаре
13
Росарио
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
14
Мален
3-4-3
1
Пас
31
Бергстрем
2
ван дер Маарел
4
Хогма
8
ван Овереем
11
Элиа
9
Керк
23
Рамселар
22
ван де Стрек
86
Густафсон
4
52
Ихаттарен
11
Вертессен
11
Вертессен
52
Ихаттарен
30
Макс
24
Виргевер
24
Виргевер
30
Макс
27
Гетце
20
Хендрикс
20
Хендрикс
27
Гетце
14
Мален
9
Пироэ
9
Пироэ
14
Мален
11
Элиа
10
Махи
10
Махи
11
Элиа
86
Густафсон
9
Силла
9
Силла
86
Густафсон
31
Бергстрем
49
Буссаид
49
Буссаид
31
Бергстрем
Остались в запасе
ПСВ
Утрехт
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
18
Одиссеус Веланас
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча ПСВ - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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