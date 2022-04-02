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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Утрехт
РКС Ваалвейк - Утрехт: обзор матча 02 апреля 2022
РКС Ваалвейк
02.04.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
90+2'
М. Крамер
34'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Утрехт
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
Пас отдал
Р. ван дер Венне
90'
+2
89'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
74'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
Замена
С. Бакари
️️️️
А. Бюттнер
71'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
71'
61'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
А. Дувикас
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
F. Stokkers
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Тимбер
Пас отдал
С. Густафсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Утрехт
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
28
Бюттнер
4
Адевойе
3
Гаари
46
Азхил
6
Анита
29
Крамер
21
Одгор
27
3-5-1-2
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
5
ван дер Куст
14
Янссен
23
Рамселар
23
Тимбер
86
Густафсон
6
Махер
49
Буссаид
9
Дувикас
1
де Кейзер
28
Бюттнер
2
Бакари
2
Бакари
28
Бюттнер
27
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
27
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
49
Буссаид
7
Силла
7
Силла
49
Буссаид
9
Дувикас
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
9
Дувикас
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Утрехт
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Остались в запасе
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча РКС Ваалвейк - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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