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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - РКС Ваалвейк
Утрехт - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 сентября 2020
Утрехт
27.09.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
40'
М. Махи
74'
Д. Керк
85'
С. ван де Стрек
59'
В. Дамашкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 3:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Д. Арзани
85'
82'
Замена
С. Нгонг
️️️️
N. Olsak
Замена
Э. Элиа
️️️️
О. Буссаид
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Керк
74'
71'
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
Замена
U. Emanuelson
️️️️
М. Махи
70'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Б. Рамселар
70'
59'
ГОЛ! 1:1!
В. Дамашкан
Пас отдал
А. Тахири
46'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
F. Stokkers
ГОЛ! 1:0!
М. Махи
Пас отдал
D. Warmerdam
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Nicholas Olsak
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Leon Guwara
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
17
Morad El Haddouti
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-3-1-3
1
Пас
33
Сент-Джаго
4
Хогма
2
Клайбер
10
Махи
9
Керк
23
Рамселар
49
Буссаид
86
Густафсон
22
ван де Стрек
4
4-1-5
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
15
Ваутерс
6
Анита
6
14
8
Тахири
30
27
23
Рамселар
15
Арзани
15
Арзани
23
Рамселар
49
Буссаид
11
Элиа
11
Элиа
49
Буссаид
10
Махи
28
28
10
Махи
6
16
Нгонг
16
Нгонг
6
27
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
14
19
Соу
19
Соу
14
Остались в запасе
Утрехт
РКС Ваалвейк
18
Одиссеус Веланас
АП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
17
Morad El Haddouti
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
Остались в запасе
17
Morad El Haddouti
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
12
Hans Mulder
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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