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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Утрехт
РКС Ваалвейк - Утрехт: обзор матча 06 августа 2022
РКС Ваалвейк
06.08.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 2
Завершен
Утрехт
15'
Д. ван ден Бейс
45'
И. Бель Хассани
52'
Б. Дост
85'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Утрехт
85'
ГОЛ! 2:2!
Б. Дост
Пас отдал
Л. Броуверс
Желтая карточка
Я. Укили
79'
77'
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Редан
67'
Замена
М. Махи
️️️️
Д. ван дер Куст
Замена
Х. Лобете
️️️️
L. Daneels
67'
62'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
М. ван дер Хоорн
Замена
В. Анита
️️️️
И. Бель Хассани
61'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дост
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Т. Бут
46'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Дувикас
ГОЛ! 2:0!
И. Бель Хассани
Пас отдал
Т. Лутонда
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. ван ден Бейс
Пас отдал
М. Крамер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-4
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
3
Гаари
8
Вруг
11
Бель Хассани
5
Лутонда
14
29
Крамер
5
Укили
3-3-1-1-2
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
5
ван дер Куст
5
тер Авест
20
Броуверс
93
Саньян
18
Бут
49
Буссаид
10
Редан
9
Дувикас
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
11
Бель Хассани
6
Анита
6
Анита
11
Бель Хассани
14
24
Лобете
24
Лобете
14
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
18
Бут
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Бут
5
ван дер Куст
10
Махи
10
Махи
5
ван дер Куст
10
Редан
7
Силла
7
Силла
10
Редан
9
Дувикас
12
Дост
12
Дост
9
Дувикас
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Утрехт
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Калвин Ратси
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча РКС Ваалвейк - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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