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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - РКС Ваалвейк
Утрехт - РКС Ваалвейк: обзор матча 05 октября 2024
Утрехт
05.10.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
3 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
28'
Н. Виргевер
51'
П. Ааронсон
52'
Д. Мин
2'
Д. Клеонис
80'
Р. Маргарет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - РКС Ваалвейк
87'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Д. Вайдман
Желтая карточка
Н. Огайо
85'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Ромени
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Маргарет
Замена
К. Биркир Финнссон
️️️️
С. Эль-Каруани
70'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
70'
64'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Я. Укили
64'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
О. Завада
Замена
М. Родригес
️️️️
Й. Катлин
59'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мин
52'
ГОЛ! 2:1!
П. Ааронсон
51'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
46'
31'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
К. Локеса
ГОЛ! 1:1!
Н. Виргевер
Пас отдал
С. Эль-Каруани
28'
26'
Красная карточка
А. Мейерс
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клеонис
Пас отдал
T. van de Loo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
РКС Ваалвейк
1
Яник ван Ош
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
4-2-2-2
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
29
Фрауло
55
Йенсен
10
Катлин
10
Ааронсон
9
Мин
10
Ромени
4-3-2-1
1
ван Ош
4
ван Гелдерен
24
ван Эйма
14
Мейерс
33
ван ден Бейс
8
Вайдман
5
Укили
22
10
Клеонис
5
Локеса
19
Завада
34
Эль-Каруани
2
Финнссон
2
Финнссон
34
Эль-Каруани
55
Йенсен
18
Торнстра
18
Торнстра
55
Йенсен
10
Ромени
70
Боздоган
70
Боздоган
10
Ромени
10
Катлин
22
Родригес
22
Родригес
10
Катлин
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
5
Локеса
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Локеса
8
Вайдман
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
8
Вайдман
5
Укили
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
5
Укили
19
Завада
18
Маргарет
18
Маргарет
19
Завада
Остались в запасе
Утрехт
РКС Ваалвейк
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - РКС Ваалвейк
1
1
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
8
11
Количество передач
536
319
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.86
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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