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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Утрехт
РКС Ваалвейк - Утрехт: обзор матча 06 марта 2021
РКС Ваалвейк
06.03.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
53'
Р. ван дер Венне
12'
М. Махи
90+4'
С. ван де Стрек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Утрехт
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. ван де Стрек
Замена
H. Mulder
️️️️
Р. ван дер Венне
90'
+2
83'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Тахири
79'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Т. Остинг
78'
77'
Замена
О. Буссаид
️️️️
А. Махер
77'
Замена
J. Hilterman
️️️️
М. Махи
Желтая карточка
В. Анита
68'
Замена
С. Соу
️️️️
O. John
68'
Желтая карточка
Т. Остинг
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
А. Тахири
53'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Махи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Тейс Остинг
АП
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
0
8
Тахири
14
0
4-5-1
1
Эльшлегель
5
тер Авест
14
Янссен
2
ван дер Маарел
33
Сент-Джаго
10
Махи
8
ван Овереем
6
Махер
9
Керк
23
Рамселар
22
ван де Стрек
10
ван дер Венне
0
0
10
ван дер Венне
25
Остинг
27
27
25
Остинг
8
Тахири
46
Азхил
46
Азхил
8
Тахири
0
19
Соу
19
Соу
0
10
Махи
99
99
10
Махи
6
Махер
49
Буссаид
49
Буссаид
6
Махер
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Утрехт
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
9
Давид Мин
ЦФ
16
Сириль Нгонг
ПВ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Django Warmerdam
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
9
Давид Мин
ЦФ
16
Сириль Нгонг
ПВ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Django Warmerdam
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча РКС Ваалвейк - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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