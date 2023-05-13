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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - РКС Ваалвейк
Утрехт - РКС Ваалвейк: обзор матча 13 мая 2023
Утрехт
13.05.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
60'
А. Дувикас
90+3'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 2:0!
З. Лабиад
Пас отдал
Д. Боздоган
90'
+3
Замена
А. Декотт
️️️️
А. Дувикас
85'
81'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
В. Анита
81'
Замена
М. Бирет
️️️️
Х. Лобете
80'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
Замена
М. Саньян
️️️️
М. ван дер Маарел
75'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Б. Рамселар
74'
72'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Т. Лутонда
Желтая карточка
Й. Торнстра
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
Пас отдал
Й. Торнстра
60'
60'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ф. Джозефзун
54'
Желтая карточка
Х. Гаари
Пенальти не реализован!
А. Дувикас
20'
18'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
70
Боздоган
22
ван де Стрек
23
Рамселар
49
Буссаид
9
Дувикас
4-3-1-2
1
Вессен
3
Гаари
4
Адевойе
2
Леливелд
5
Лутонда
5
Укили
6
Анита
24
Клемент
8
Джозефзун
29
Крамер
24
Лобете
2
ван дер Маарел
93
Саньян
93
Саньян
2
ван дер Маарел
23
Рамселар
52
Лабиад
52
Лабиад
23
Рамселар
9
Дувикас
9
Декотт
9
Декотт
9
Дувикас
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
6
Анита
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
6
Анита
8
Джозефзун
11
Баккали
11
Баккали
8
Джозефзун
5
Лутонда
17
Куйперс
17
Куйперс
5
Лутонда
24
Лобете
14
Бирет
14
Бирет
24
Лобете
Остались в запасе
Утрехт
РКС Ваалвейк
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Утрехт - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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