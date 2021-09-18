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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - РКС Ваалвейк
Утрехт - РКС Ваалвейк: обзор матча 18 сентября 2021
Утрехт
18.09.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
4'
С. Густафсон
52'
А. Дувикас (П)
20'
Й. Одгор
45'
А. Бюттнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - РКС Ваалвейк
90'
+6
Желтая карточка
L. Daneels
90'
+4
Желтая карточка
Э. Вессен
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
81'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Б. Рамселар
81'
80'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Д. ван ден Бейс
80'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
А. Азхил
80'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Бакари
70'
Желтая карточка
М. Крамер
68'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Бюттнер
61'
Замена
М. Крамер
️️️️
А. Туба
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Дувикас
52'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
В. Янссен
46'
Замена
М. Махи
️️️️
А. Махер
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Бюттнер
Пас отдал
Р. ван дер Венне
Желтая карточка
В. Янссен
27'
20'
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Пас отдал
В. Анита
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
С. Густафсон
19'
8'
Пенальти не реализован!
Й. Одгор
ГОЛ! 1:0!
С. Густафсон
Пас отдал
Х. тер Авест
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
5
Ахмед Туба
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
3-3-4
1
Пас
5
тер Авест
14
Янссен
3
ван дер Хоорн
6
Махер
8
ван Овереем
23
Рамселар
4
9
Дувикас
7
Силла
86
Густафсон
4-1-5
1
Вессен
33
ван ден Бейс
2
Бакари
3
Гаари
21
Меленстен
46
Азхил
5
Туба
21
Одгор
6
Анита
10
ван дер Венне
28
Бюттнер
14
Янссен
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
14
Янссен
6
Махер
10
Махи
10
Махи
6
Махер
23
Рамселар
9
9
23
Рамселар
86
Густафсон
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
86
Густафсон
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
5
Туба
29
Крамер
29
Крамер
5
Туба
2
Бакари
14
14
2
Бакари
28
Бюттнер
5
Лутонда
5
Лутонда
28
Бюттнер
46
Азхил
8
8
46
Азхил
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
Остались в запасе
Утрехт
РКС Ваалвейк
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - РКС Ваалвейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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