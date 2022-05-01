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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гронинген
РКС Ваалвейк - Гронинген: обзор матча 01 мая 2022
РКС Ваалвейк
01.05.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
16'
F. Stokkers
25'
F. Stokkers
39'
Р. ван дер Венне
58'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Гронинген
Замена
H. Mulder
️️️️
Я. Укили
90'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
С. Бакари
86'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Р. ван дер Венне
86'
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Бюттнер
86'
75'
Замена
Э. Матута
️️️️
Б. Мейер
75'
Замена
R. Postema
️️️️
М. Шверко
58'
ГОЛ! 3:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
С. Нгонг
46'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Б. ван Хинтум
46'
Замена
С. Нгонг
️️️️
M. De Leeuw
46'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Д. Данкерлуи
ГОЛ! 3:0!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
А. Бюттнер
39'
ГОЛ! 2:0!
F. Stokkers
Пас отдал
М. Крамер
25'
21'
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
ГОЛ! 1:0!
F. Stokkers
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Вурнон Анита
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
4
Адевойе
5
Туба
28
Бюттнер
21
Меленстен
2
Бакари
10
ван дер Венне
6
Анита
29
Крамер
5
Укили
27
4-5
41
Левенбург
5
Мейер
33
Шверко
5
ван Хинтум
21
Касанвирьо
6
Дуарте
19
22
Ларсен
7
Абрахам
10
Ирандаст
10
ван дер Венне
3
Гаари
3
Гаари
10
ван дер Венне
28
Бюттнер
46
Азхил
46
Азхил
28
Бюттнер
5
Укили
0
0
5
Укили
2
Бакари
15
Ваутерс
15
Ваутерс
2
Бакари
19
16
Нгонг
16
Нгонг
19
5
ван Хинтум
8
ван Кам
8
ван Кам
5
ван Хинтум
5
Мейер
40
Матута
40
Матута
5
Мейер
27
Данкерлуи
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
27
Данкерлуи
33
Шверко
11
11
33
Шверко
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гронинген
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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