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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - РКС Ваалвейк
Гронинген - РКС Ваалвейк: обзор матча 12 декабря 2020
Гронинген
12.12.2020, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
54'
А. Эль-Мессауди
76'
Д. ван Кам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - РКС Ваалвейк
Замена
T. Poll
️️️️
Г. Гудмундссон
88'
86'
Желтая карточка
В. Анита
80'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
80'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. ван дер Венне
ГОЛ! 2:0!
Д. ван Кам
76'
Замена
В. Даммерс
️️️️
П. Йостен
74'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Й. Ларсен
74'
70'
Замена
L. Daneels
️️️️
O. John
58'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Й. Ларсен
54'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Р. Балк
46'
Замена
М. Леаль
️️️️
J. van Kaam
46'
Желтая карточка
J. van Kaam
44'
Желтая карточка
Р. Балк
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
7
Ремко Балк
ПВ
33
Joël van Kaam
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
3-3-1-3
22
Падт
3
Гудмундссон
5
ван Хинтум
6
Итакура
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
8
ван Кам
7
Балк
17
Йостен
14
Ларсен
33
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
16
Нгонг
10
ван дер Венне
0
8
Тахири
0
27
17
Йостен
4
Даммерс
4
Даммерс
17
Йостен
14
Ларсен
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Ларсен
7
Балк
10
Лундквист
10
Лундквист
7
Балк
3
Гудмундссон
5
5
3
Гудмундссон
33
2
Леаль
2
Леаль
33
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
10
ван дер Венне
31
Дамашкан
31
Дамашкан
10
ван дер Венне
0
14
14
0
Остались в запасе
Гронинген
РКС Ваалвейк
34
Kian Slor
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
34
Kian Slor
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Остались в запасе
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гронинген - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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