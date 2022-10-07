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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - РКС Ваалвейк
Гронинген - РКС Ваалвейк: обзор матча 07 октября 2022
Гронинген
07.10.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 3
Завершен
РКС Ваалвейк
14'
Р. Пепи (П)
76'
Р. Пепи
38'
Д. ван ден Бейс (П)
61'
М. Бирет
80'
М. Бирет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - РКС Ваалвейк
Замена
С. Нгонг
️️️️
Ф. Крюгер
85'
83'
Желтая карточка
Я. Укили
83'
Желтая карточка
М. Бирет
82'
Замена
С. Бакари
️️️️
Р. Куйперс
82'
Замена
Я. Укили
️️️️
И. Бель Хассани
80'
ГОЛ! 2:3!
М. Бирет
Пас отдал
И. Бель Хассани
ГОЛ! 2:2!
Р. Пепи
Пас отдал
Ф. Крюгер
76'
74'
Замена
З. Баккали
️️️️
Х. Лобете
74'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
61'
ГОЛ! 1:2!
М. Бирет
Пас отдал
Ю. Леливелд
53'
Замена
М. Бирет
️️️️
Т. Лутонда
Замена
Н. Мусампа
️️️️
Р. Оратмангоен
39'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. ван ден Бейс
Красная карточка
Р. Балкер
36'
Желтая карточка
М. те Верик
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Пепи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
3-2-5
34
Веррипс
23
те Верик
12
Балкер
6
Пелюпесси
25
Мяяття
11
Оратмангоен
6
Дуарте
9
Пепи
26
Крюгер
10
Суслов
27
Данкерлуи
3-2-2-3
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
3
Гаари
5
Лутонда
11
Бель Хассани
6
Анита
24
Лобете
17
Куйперс
24
Клемент
26
Крюгер
16
Нгонг
16
Нгонг
26
Крюгер
11
Оратмангоен
24
Мусампа
24
Мусампа
11
Оратмангоен
17
Куйперс
2
Бакари
2
Бакари
17
Куйперс
11
Бель Хассани
5
Укили
5
Укили
11
Бель Хассани
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
5
Лутонда
14
Бирет
14
Бирет
5
Лутонда
24
Лобете
11
Баккали
11
Баккали
24
Лобете
Остались в запасе
Гронинген
РКС Ваалвейк
41
Петер Левенбург
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Гронинген - РКС Ваалвейк
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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