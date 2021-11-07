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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - РКС Ваалвейк
Гронинген - РКС Ваалвейк: обзор матча 07 ноября 2021
Гронинген
07.11.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
85'
Й. Ларсен
14'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
85'
80'
Замена
С. Августинс
️️️️
Й. Одгор
Замена
П. Йостен
️️️️
R. Postema
75'
71'
Замена
L. Daneels
️️️️
А. Бюттнер
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Данкерлуи
66'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Д. Ирандаст
66'
Замена
П. Абрахам
️️️️
M. De Leeuw
66'
64'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Х. Гаари
64'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
64'
Замена
А. Азхил
️️️️
Я. Укили
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
46'
34'
Желтая карточка
А. Туба
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Крамер
Пас отдал
Й. Одгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
14
Lennerd Daneels
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
4
Даммерс
27
Данкерлуи
19
27
Эль-Ханкури
5
ван Хинтум
3-5
1
Вессен
3
Гаари
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
29
Крамер
21
Одгор
28
Бюттнер
5
Укили
27
Данкерлуи
6
Дуарте
6
Дуарте
27
Данкерлуи
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
17
Йостен
17
Йостен
10
Ирандаст
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Ирандаст
19
7
Абрахам
7
Абрахам
19
5
Укили
46
Азхил
46
Азхил
5
Укили
28
Бюттнер
14
14
28
Бюттнер
29
Крамер
27
27
29
Крамер
21
Одгор
26
Августинс
26
Августинс
21
Одгор
3
Гаари
15
Ваутерс
15
Ваутерс
3
Гаари
Остались в запасе
Гронинген
РКС Ваалвейк
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гронинген - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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