Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гронинген
РКС Ваалвейк - Гронинген: обзор матча 17 августа 2024
РКС Ваалвейк
17.08.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 2
Завершен
Гронинген
89'
Р. ван дер Венне
11'
J. Schreuders
77'
Т. ван Берген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Гронинген
Красная карточка
О. Завада
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Стам
ГОЛ! 1:2!
Р. ван дер Венне
89'
88'
Замена
Т. Блокзийл
️️️️
Т. ван Берген
87'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Валенте
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Г. Ремерато
85'
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Д. ван ден Бейс
79'
Замена
М. Крамер
️️️️
А. Мейерс
79'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Ю. Леливелд
78'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
Т. ван Берген
Пас отдал
Л. Бакуна
73'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Р. Мендеш
67'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
Д. Клеонис
55'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
48'
11'
ГОЛ! 0:1!
J. Schreuders
Пас отдал
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
11
Noam Emeran
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хувен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
24
ван Эйма
80
Ремерато
5
Укили
10
ван дер Венне
5
Локеса
10
Клеонис
19
Завада
4-3-2-1
1
Вессен
43
Персман
3
Стам
14
5
Ренте
10
Бакуна
8
Хове
8
7
Мендеш
10
Валенте
26
ван Берген
2
Леливелд
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
33
ван ден Бейс
80
Ремерато
8
Вайдман
8
Вайдман
80
Ремерато
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
14
Мейерс
29
Крамер
29
Крамер
14
Мейерс
26
ван Берген
3
Блокзийл
3
Блокзийл
26
ван Берген
10
Валенте
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Валенте
7
Мендеш
25
Остинг
25
Остинг
7
Мендеш
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гронинген
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
2
Wouter Prins
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
2
Wouter Prins
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гронинген
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
7
Офсайды
2
2
Количество передач
455
366
Сейвы
7
6
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.98
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
Гронинген
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+