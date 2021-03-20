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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гронинген
РКС Ваалвейк - Гронинген: обзор матча 20 марта 2021
РКС Ваалвейк
20.03.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
5'
Т. Остинг
15'
Т. Остинг
86'
С. Соу
33'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Гронинген
90'
Желтая карточка
К. Итакура
Замена
Х. Гаари
️️️️
Р. ван дер Венне
89'
ГОЛ! 3:1!
С. Соу
Пас отдал
С. Бакари
86'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Тахири
85'
Замена
H. Mulder
️️️️
P. Quasten
85'
81'
Замена
А. Матусива
️️️️
Т. Суслов
72'
Желтая карточка
А. Да Крус
Желтая карточка
А. Туба
66'
63'
Замена
K. Slor
️️️️
П. Йостен
63'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Г. Гудмундссон
Замена
А. Азхил
️️️️
O. John
61'
46'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Д. ван Кам
46'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Б. ван Хинтум
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
46'
33'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
П. Йостен
ГОЛ! 2:0!
Т. Остинг
15'
ГОЛ! 1:0!
Т. Остинг
Пас отдал
А. Тахири
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
10
ван дер Венне
25
Остинг
0
8
Тахири
14
0
4-2-1-1-2
22
Падт
5
ван Хинтум
6
Итакура
23
те Верик
3
Гудмундссон
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
10
Суслов
8
Тахири
5
Лутонда
5
Лутонда
8
Тахири
0
0
0
0
10
ван дер Венне
3
Гаари
3
Гаари
10
ван дер Венне
0
46
Азхил
46
Азхил
0
14
19
Соу
19
Соу
14
5
ван Хинтум
4
Даммерс
4
Даммерс
5
ван Хинтум
8
ван Кам
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
8
ван Кам
10
Суслов
5
Матусива
5
Матусива
10
Суслов
3
Гудмундссон
7
Абрахам
7
Абрахам
3
Гудмундссон
17
Йостен
34
34
17
Йостен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гронинген
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гронинген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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