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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - РКС Ваалвейк
Херенвен - РКС Ваалвейк: обзор матча 14 января 2021
Херенвен
14.01.2021, четверг, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
7'
Х. Верман
56'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - РКС Ваалвейк
88'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
F. Stokkers
Желтая карточка
М. ван Берген
78'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
A. Van Der Heide
61'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
61'
58'
Замена
O. John
️️️️
L. Daneels
58'
Замена
С. Соу
️️️️
J. Efmorfidis
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
Т. Лутонда
47'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
ГОЛ! 1:0!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-3-1-3
22
4
Бохневич
5
Дрешевич
5
20
21
25
Верман
7
Халилович
26
7
ван Берген
9
Верман
4-1-1-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
5
Лутонда
46
Азхил
10
ван дер Венне
14
8
Тахири
30
27
26
8
Нигрен
8
Нигрен
26
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
27
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
14
0
0
14
30
19
Соу
19
Соу
30
Остались в запасе
Херенвен
РКС Ваалвейк
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Остались в запасе
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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