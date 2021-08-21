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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - РКС Ваалвейк
Херенвен - РКС Ваалвейк: обзор матча 21 августа 2021
Херенвен
21.08.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
14'
Х. Верман (П)
31'
Т. Халилович
44'
Х. Верман
68'
Й. Одгор
89'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - РКС Ваалвейк
89'
ГОЛ! 3:2!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
А. Бюттнер
Замена
С. Шопов
️️️️
Т. Халилович
88'
84'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Азхил
Замена
L. Woudenberg
️️️️
С. Де Йонг
84'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
76'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Ф. Стеванович
75'
69'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Бакари
69'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
68'
ГОЛ! 3:1!
Й. Одгор
Пас отдал
А. Туба
50'
Желтая карточка
М. Крамер
46'
Замена
Й. Одгор
️️️️
И. Бель Хассани
46'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
Т. Лутонда
ГОЛ! 3:0!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
44'
43'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
ГОЛ! 2:0!
Т. Халилович
Пас отдал
Ф. Стеванович
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Верман
14'
13'
Желтая карточка
А. Туба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
2
Саид Бакари
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
5
Ахмед Туба
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
10
Ричард ван дер Венне
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
1-4-5
22
5
Дрешевич
21
25
Верман
10
Стеванович
6
Де Йонг
7
Халилович
22
24
Каиб
9
Верман
27
ван Эвейк
3-1-5
2
Бакари
3
Гаари
21
Меленстен
46
Азхил
28
Бюттнер
29
Крамер
2
Перейра
10
ван дер Венне
11
Бель Хассани
6
Де Йонг
5
5
6
Де Йонг
7
Халилович
11
Шопов
11
Шопов
7
Халилович
10
Стеванович
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Стеванович
46
Азхил
5
Укили
5
Укили
46
Азхил
5
Лутонда
8
8
5
Лутонда
29
Крамер
27
27
29
Крамер
2
Бакари
14
14
2
Бакари
11
Бель Хассани
21
Одгор
21
Одгор
11
Бель Хассани
Остались в запасе
Херенвен
РКС Ваалвейк
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - РКС Ваалвейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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