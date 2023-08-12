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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - РКС Ваалвейк
Херенвен - РКС Ваалвейк: обзор матча 12 августа 2023
Херенвен
12.08.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
3 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
24'
Й. Николаеску
30'
П. Бохневич
43'
О. Сахрауи
60'
М. Крамер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - РКС Ваалвейк
84'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Т. Лутонда
84'
Замена
П. Вруг
️️️️
Ю. Леливелд
79'
Желтая карточка
К. Фелида
71'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
Замена
Д. Халл
️️️️
Х. Али
71'
64'
Замена
Д. Брума
️️️️
Д. ван ден Бейс
64'
Замена
К. Локеса
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Й. Николаеску
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Крамер
ГОЛ! 3:0!
О. Сахрауи
Пас отдал
А. Тахири
43'
ГОЛ! 2:0!
П. Бохневич
Пас отдал
Т. Хайе
30'
ГОЛ! 1:0!
Й. Николаеску
Пас отдал
С. Ольссон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
3-3-3-1
44
Нопперт
15
Али
4
Бохневич
6
ван Оттеле
10
Ольссон
19
Хайе
8
Тахири
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
98
Николаеску
4-1-1-2-2
1
Вессен
3
Гаари
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
5
Лутонда
6
Фелида
80
Ремерато
10
Клеонис
11
Баккали
9
Мин
29
Крамер
15
Али
12
Халл
12
Халл
15
Али
98
Николаеску
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
98
Николаеску
33
ван ден Бейс
25
Брума
25
Брума
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
22
Мейр
22
Мейр
5
Лутонда
2
Леливелд
8
Вруг
8
Вруг
2
Леливелд
80
Ремерато
5
Локеса
5
Локеса
80
Ремерато
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
Остались в запасе
Херенвен
РКС Ваалвейк
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Херенвен - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
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