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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Херенвен
РКС Ваалвейк - Херенвен: обзор матча 22 ноября 2020
РКС Ваалвейк
22.11.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
82'
В. Дамашкан
19'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Херенвен
90'
+5
Желтая карточка
R. Kongolo
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Флоранус
84'
Желтая карточка
L. Woudenberg
ГОЛ! 1:1!
В. Дамашкан
Пас отдал
М. Меленстен
82'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
O. John
77'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
76'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
59'
Желтая карточка
В. Анита
50'
46'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Б. Нигрен
44'
Желтая карточка
Х. Верман
43'
Красная карточка
З. Деваль
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Верман
Пас отдал
Я. Паул ван Хеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Nicholas Olsak
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
10
ван дер Венне
16
Нгонг
27
8
Тахири
0
0
4-3-1-2
22
4
Бохневич
2
Флоранус
5
6
ван Хеке
21
25
Верман
18
Деваль
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
0
31
Дамашкан
31
Дамашкан
0
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
8
Нигрен
5
Дрешевич
5
Дрешевич
8
Нигрен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Херенвен
6
Nicholas Olsak
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Станислав Шопов
АП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
6
Nicholas Olsak
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Станислав Шопов
АП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча РКС Ваалвейк - Херенвен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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