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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Херенвен
РКС Ваалвейк - Херенвен: обзор матча 12 марта 2022
РКС Ваалвейк
12.03.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Херенвен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Хайе
87'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Р. Каиб
Замена
F. Stokkers
️️️️
Р. ван дер Венне
79'
79'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
А. Мусаба
Желтая карточка
В. Анита
78'
76'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Де Йонг
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
A. El Bouchataoui
61'
Замена
С. Бакари
️️️️
Л. Ваутерс
61'
47'
Желтая карточка
S. van Beek
Желтая карточка
Х. Гаари
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
4
Joost van Aken
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-1-5
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
5
Туба
4
Адевойе
10
ван дер Венне
8
21
Одгор
29
Крамер
6
Анита
15
Ваутерс
2-1-1-5
22
27
ван Эвейк
24
Каиб
6
Де Йонг
49
Мусаба
8
Тахири
22
4
19
Хайе
17
ван Хойдонк
15
Ваутерс
2
Бакари
2
Бакари
15
Ваутерс
8
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
8
10
ван дер Венне
27
27
10
ван дер Венне
24
Каиб
24
Мадсен
24
Мадсен
24
Каиб
6
Де Йонг
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
49
Мусаба
10
Стеванович
10
Стеванович
49
Мусаба
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Херенвен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Остались в запасе
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча РКС Ваалвейк - Херенвен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
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